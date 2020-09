Ahogy azt korábban megírtuk, Fésűs Nelly férjének titkos kapcsolata van Balázs Andival, mellyel kapcsolatban Nelly nyilatkozatot is tett. Ez természetesen nem árnyékolja be a színésznő házasságát, láthatóan boldogok és imádják egymást. Erről árulkodik az a fotó is, amit Nelly a házassági évfordulójuk kapcsán posztolt:

"Ma 2 éve, hogy a felesége lettem! És már 10 éve együtt" - írja a posztjában a színésznő.