Selena Gomez külseje miatt kapott hideget-meleget az elmúlt időszakban, most viszont jobb formában van, mint valaha.

A mexikói származású, amerikai énekesnő Selena Gomez sok bántást kapott a súlya miatt, mivel jócskán felszaladt rá pár kiló az évek alatt.

Sokan nem tudták, hogy a plusz kilókat egy autoimmun betegségnek köszönhette, ami egy komoly gyulladást okozott a szervezetében, aminek hatására a teste saját szövetei ellen fordult és vesetranszplantációra volt szüksége.

A gyógyulás érdekében elengedte a külsejére vonatkozó rossz indulatú megjegyzéseket, aminek meg is lett az eredménye, nemcsak testileg, de lelkileg is rendbe jött, aminek pozitív hozadéka volt, hogy a sokat emlegetett súlyfeleslegét is ledobta.

A változás nagyon szembeötlő, Selena jobb formában van, mint valaha, amit legújabb TikTok videójában meg is csodálhatnak a rajongói.