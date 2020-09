Kíváncsi természetét szeretné kielégíteni Kelemen Anna - derült ki legújabb Instagram bejegyzéséből.

Annától már megszokhattuk, hogy előszeretettel mutogatja bájait a közösségi oldalán, most egy pikáns felhívást tett közé, amihez egy videót is csatolt, melyben hatalmas kebleit tette közszemlére. A bejegyzésében arra is kitért, hogy pontosan mire is kíváncsi az egykori playmate.

"Drága Követők! Kiváncsi természetemből adódóan fényképes,(nem péniszfotós) kulturált bemutatkozó üzeneteket várok privátban! Továbbiak később!" - írta a plasztikceleb a videó alá.