Beköszöntött az ősz, és már nem kell sokat várni arra, hogy a természet színesbe öltöztesse magát. Itt az ideje az otthonunkat is feldobni egy kicsit. Ehhez hoztunk néhány olcsó, egyszerű és házilag is elkészíthető ötletet.

Az ősz izgalmas dekorációs elemeket tartogat. Egy-egy őszi séta alkalmával igazi kincsek hevernek a lábaink előtt, amikből gyönyörű és maradandó otthoni dekorációkat készíthetünk.

Öltöztesd fel otthonod színes falevelekkel, termésekkel, illatos gyertyákkal, hangulatos kiegészítőkkel.

Fémtökök

Ez a dekoráció a minimál stílusú otthonok éke lehet. Bár bonyolultnak tűnik, nagyon egyszerű az elkészítése. Gyűjts őssze fém színű üvegfedeleket, ezek közepét fúrd ki, fűzd fel egy vastagabb madzagra és formálj belőle gömb alakot. Kösd össze a madzag két végét, a tök csumájának pedig használj fahéjat.

Őszi kopogtató

A kogotatók elengedhetetlenek az ősz közeledtével. Gyűjts össze vékony faágakat, készíts belőlük koszorú alapot. Rajtad múlik, milyen vastagságút szeretnél - ennek függvényében használd az ágakat. A terméseket, faleveleket tisztís meg, szárítsd ki őket és egy ragasztópisztoly segítségével ragaszd fel a korábban elkészített koszorúdra. Ha szeretnéd még személyesebbé tenni az ajtódíszedet, a család nevének kezdőbetűjét vagy egyéb feliratokat is felragaszthatsz a kopogtatóra, ahogy a mellékelt fotó is mutatja.

Parafa tök

Borimádók előnyben - az üres borosüvegek dugójából készíts tökformát egy ragasztópisztoly segítségével. Ha ezzel megvagy, fesd be a parafa tököd minkét oldalát sárga festékkel. Nemez anyagból (bármilyen vastagabb anyag is megteszi) formázz leveleket, helyezd el a tök tetején és már kész is a parafa tököd, ami beltéri és kültéri dekorációként is egyaránt csodás éke lehet az enteriőrnek.

Fahéj gyertya

Ez a megoldás nem csak ősszel, de télen is szuper dekorációs elem lehet. A kuckózós hűvös esték elengedhetetlen kelléke a gyertya. Ha a sima mécsesek helyett kreatívabb megoldásra vágysz, válassz egy üvegcsét, vegyél néhány fahéjrudat, amiket az üvegcse oldalára ragasztasz. Kösd át az így kapott mécsestartódat egy tetszőleges fonallal és már kész is szuper mécsestartód.

Nevető tökök

Ehhez a dekorációhoz szükséged lesz némi kézügyességre. Válassz néhány talpas poharat, szerezz be üvegfestéket is, fekete, zöld és narancssárga színekben, valamint annyi gyertyát, ahány poharad van.

Fordítsd a szájára a poharakat, fess rájuk tökfejeket a mellékelt fotó alapján, a talpára helyezd a gyertyákat és már készen is vana vicces őszi dekoráció, ami halloweenkor is szuper éke lehet az asztalodnak.