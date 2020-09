Egyedi, különleges, ugyanakkor nagyon fontos jelenségre hívja fel a figyelmet B. Nagy Réka, Magyarország egyik legnépszerűbb vlogger-influenszere, akinek fülbemászó dalai sorra lopják be magukat a hallgatók szívébe. Szeptemberrel nem csak az iskolák kezdődnek meg, hanem sok esetben ezzel együtt a bullying, vagyis a megalázás, a kegyetlenkedés és a szekálás is. Az énekesnő ráadásul nem a levegőbe beszél, saját elmondása szerint ő is áldozatul esett már.