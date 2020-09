Ahogyan arról már korábban mi is beszámoltunk nem úgy sikerült a Romantic együttes dunaszerdahelyi koncertje, ahogyan azt eltervezték, ugyanis a koncert közben valaki, a közönség soraiból felkiabált a színpadra. Győző amint meghallotta, hogy milyen durva szavakkal illetik őt, félbehagyta a koncertet és káromkodva szólt vissza a közönség soraiban lévő illetőnek.

Nem sokkal a történtek után Győzi a Facebook oldalán magyarázkodott elfogadhatatlan viselkedése miatt:

„A videón nincs rajta, de volt előzménye a dolognak. Volt egy társaság, akik hullarészegek voltak, már az előttünk fellépő szlovák zenekart is megzavarták, aztán minket is dobáltak mindenfélével, sörös dobozokkal, száraz kenyérrel. Völgyi Zsuzsit is zaklatták és a közönségben is megtámadtak valakit, majd engem k*rva anyáztak. Nekem aztán senki ne szidja az anyámat, aki már hat éve nem él. Mit kellett volna tennem?" - írta Győzi a közösségi oldalán, akinek bejegyzése alá zenésztársa, Völgyi Zsuzsi is reagált:

„Győző, nagyon jól tetted" – tette hozzá Zsuzsi.

Győzike Facebook bejegyzését itt tekintheted meg.