Nagyon szépen mutatnak a tökéletesre lakkozott körmök, ám a folyamatos festés és lemosás nagyon igénybe is veszi őket. Ha fényes és egészséges körmöket szeretnénk, nem árt olykor szünetet tartani, és egy kis extra kényeztetéssel tenni azért, hogy megőrizzük a körmeink szépségét. Íme, néhány tipp, amivel ezt elérhetjük.

Vesd be az uborkátHa gyenge, töredezett körmökkel küzdesz, akkor mindenképpen érdemes bevetned az uborkát. Ez a zöldség vitaminokban gazdag, ráadásul vasat és kálciumot is tartalmaz, amelyek mind segítenek a körmök erősebbé tételében. A cél érdekében használhatunk a körmökre apróra vágott uborkát, vagy uborkalevet is.

Dörzsölés teafaolajjalA körmök egészségének megőrzésében nagyon sokat segít a teafaolaj. Ha körömgombával küzdünk, akkor mindenképpen érdemes ezt a szert alkalmazni, hiszen remek fertőtlenítő hatása van.

Citrommal az elszíneződött körmök ellenA gyakori lakkozástól a körmeink sárgás színűvé válhatnak, ami nem szép akkor, amikor éppen nincsenek kilakkozva. Ha meg akarunk szabadulni ettől sz árnyalattól, akkor alkalmazhatunk citromlevet: csöpögtessünk néhány cseppet vattakorongra, és azzal dörzsöljük át a körmeinket.

Fogyassz zsurló teátAz ásványi tartalma miatt a zsurló a csontok és körmök erősítésében kiváló számos más gyógyhatása mellett, ezért a töredezett körmök ellen kiválóan alkalmazhatjuk. Terhesség és szoptatás alatt, valamint szívelégtelenségben szenvedőknek nem ajánlott.

Masszírozz kókuszolajjalA kókuszolaj táplálja és hidratálja a körmöket, ezért érdemes rendszeresen alkalmazni. Néhány csepp kókuszolaj elég ahhoz, hogy látványos eredményt érjünk el: addig kell masszírozni a körmökbe, amíg fel nem szívódik. Ezzel a körömágyakat is erősítjük.

Fogyassz biotinban gazdag ételeketA körmök erősödéséhez és gyors növéséhez elengedhetetlen a B-vitamin egyik típusa, a biotin. Tanulmányok szerint akár néhány hét alatt képes a gyenge körmöket erőssé varázsolni, és az a legjobb, ha természetes formában visszük be a szervezetünkbe: a májban, a tojásban, a karfiolban, a dióban, a brokkoliban található.