Ahogy azt korábban megírtuk, augusztus 27-én jelentette be Krisztike és Curtis, hogy elválnak útjaik. Azt is elárulták, hogy már hónapok óta nem alkotnak egy párt, ám akkor azt még nem tudhattuk, mi áll a szakítás hátterében. Később azonban a pár egyik ismerőse elmondta, miért telt be a pohár Krisztikénél.

Most azonban egy olyan fotó került fel Krisztike Instagram-sztorijába, ami sokakat elgondolkodtatott: talán mégis van visszaút, és újból egymásra találnak a szerelmesek?

"Könnyű szeretni akkor, amikor minden tökéletes. A feltétel nélküli szeretet azonban az, amikor szeretetünk kitart a kevésbé tökéletes pillanatokban is" - olvasható a képen.