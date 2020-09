Ahogy azt korábban megírtuk, gyászol a színművész, Várkonyi András: édesapja, Várkonyi Endre 3 héttel a 94. születésnapja előtt életét vesztette. A Barátok közt sztárja őszintén vallott a fájdalmas részletekről:

Sorozatban érnek minket mostanában a tragédiák, két éve a kislányunk ment el, nemrég a feleségem két unokatestvére távozott, januárban az öcsém, most édesapám... Egyre nehezebb elviselni ezt a nyomasztó fájdalmat. Szegény fiamat is megviseli ez, mert nagyon közel álltak egymáshoz - mondta András a Blikknek, aki természetesen nagyon szerette az édesapját.

Egy apa és egy fiú kapcsolata sokszor szól a vetélkedésről, a versengésről, a miénk sem volt ez alól kivétel, de ez nem azt jelenti, hogy nem szerettem nagyon. Mert így volt, még akkor is, ha előfordultak konfliktusaink korábban. Hiszen én voltam az elsőszülött, és mint ilyen, voltak velem szemben elvárások. Ő nem annyira örült annak, hogy a színészi pályát választottam, ebben inkább az édesanyám támogatott. Apám újságíróként, íróként talán jobban örült volna annak, ha őt követem, egy ideig úgy is volt, az irodalmi pályán mozgok majd én is, aztán máshogy alakult - folytatta a színművész, aki szerint az utóbbi időben már érzékelhető volt, hogy édesapja elfáradt az életben.

"Két hete jártam nála utoljára, és az utóbbi időben már mutatkoztak a jelei annak, hogy elfáradt az életében. Kórházban is volt nemrégiben, de megismert, képben volt, tudtunk beszélgetni."