Az internet telis-tele van slime receptekkel. Én most megosztom veletek azt, amit az unokahúgommal készítettünk, és az alapanyagok összekeverése után egy igazi, nyúlós, színes slime-ot kaptunk, és a legjobb, hogy még boltba sem kellett mennünk, ugyanis minden alapanyagból volt otthon.

Amire szükséged lesz:

folyékony ragasztó (olyat válassz, ami gyerekek számára készített)

borotvahab

testápoló

illóolaj

étel-festék és csillámpor

spatula vagy valami masszív bot a keveréshez

Nyomd egy tálba a folyékony ragasztót, és keverd hozzá a borotvahabot. Figyeld az állagát, ez ugyanis akkor jó, ha elég slime-os, vagyis nyúlós, ragacsos. Keverd hozzá az ételfestéket, ha szeretnél, használhatsz többet is, mi például zöldet és sárgát kevertünk össze. Addig kevergesd, míg elég sima nem lesz, majd keverd hozzá a testápolót is. Utóbbi azért kell, hogy ne csak sima legyen a massza, de fényes is. Ha szeretnél, adj hozzá illóolajat, hogy ne csak selymes legyen, de illatos is. Ha kész a massza, és alaposan eldolgoztad a "hozzávalókat", kedvedre cifrázhatod. Csillámpor hozzáadásával például igazi, csajos slime-ot kapsz.

Fontos, hogy a slime készítés tényleg közös munka legyen, ugyanis ennek a különleges keveréknek a ragasztó az alapja, így nem olyan egyszerű egy gyereknek egyedül eldolgoznia az összetevőket, még nekem is sokszor nehéz volt kevergetni. Ha kész a slime, indulhat a játék.

Ahhoz, hogy gyermeked sokáig élvezze a slime-ot, és ez a furcsa ruganyos anyag ne veszítse el idő előtt az állagát, tárold zárható dobozban, hideg helyen. A slime sem áll el a világ végéig, így érdemes 1-2 hét után megválni a régitől, és újat készíteni.

A slime amellett, hogy jól néz ki, és tök jó érzés fogdosni, teret ad a kreativitásnak is, két slime "rudat" összegyúrva például megtaníthatjuk azt is gyermekünknek, hogy melyik két szín összeállításából milyen harmadik szín jön létre, de a slime készítés tökéletes program lehet például egy gyerek zsúron is, ugyanis nincs olyan gyerek - és szerintem felnőtt - aki nem élvezi a gyurmázást.