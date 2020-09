A család és a karrier összeegyeztetése komoly kihívásokat rejt a nők számára. Nem egyszerű helytállni minden fronton: megfelelni a munkáltató elvárásainak, szervezni a családi életet, foglalkozni a gyerekekkel, s mindeközben még nőnek is maradni. A kisgyerekes édesanyák leginkább a saját magukra szánt időn spórolnak, illetve elengednek olyan kérdéseket, amelyek régen fontosak voltak számunkra. Sok esetben ilyen az egészséges étkezés is.

Az egészséges táplálkozás a legtöbb ember szerint luxus. Ők azok, akik úgy vélik, hogy a minőségi alapanyagok drágák és sokkal több odafigyelést, tervezést és szervezést igényel egy ilyen háztartás vezetése, mint ha ezzel a kérdéssel nem foglalkoznának. Pedig az egészséges életmódra érdemes energiát fordítani, mert az egész családra pozitívan fog hatni, ha tápanyagokban és vitaminokban gazdag ételeket teszünk az asztalra.



Ezerfelé szakadt háziasszonyokTény, hogy egy munkával töltött nap után a legtöbb nőnek semmi kedve robotolni a konyhában. Ők is dolgoztak 6-8 órát, utaztak a munkahelyre, elhozták a gyerekeket az óvodából/ iskolából, s mikor hazaértek már kezdődik is a második műszak: játék vagy tanulás a csemetékkel, mosás, teregetés, kis rendrakás, s hol van akkor még a vacsora? Így nem meglepő, ha sokan inkább a könnyebbik utat választják és beülnek valamelyik közeli gyorsétterembe, összeütnek otthon egy téliszalámis- szendvicset vagy bedobnak a mikróba valami félkész ételt. Ez azonban hosszú távon biztosan megbosszulja magát, hiszen a tápanyagokban szegény étkezés hamar túlsúlyhoz és különféle hiánybetegségekhez vezethet.

De hogyan lehet a munka mellett is minőségi ételeket tenni a család asztalára? A jó hír, hogy nincs lehetetlen és akadnak olyan módszerek, amelyek alkalmazásával munka mellett is megvalósítható az egészséges családi étkezés.





Tervezés tudatosan

Bár egyeseknek macerásnak és feleslegesnek tűnhet, érdemes megtervezni előre a heti menüt. Mivel a legtöbb családban általában csak a vacsoránál gyűlik össze mindenki, így voltaképpen hetente 5 ételt kell csak kitalálni. Ezt érdemes fel is jegyezni és mondjuk a hűtőre kitenni, hogy a család többi tagja is tudja, mi várható a héten. Mire jó ez? Egyrészt megelőzi az állandó „Mit eszünk ma?" illetve „Mit főzzek ma?" (sokszor frusztráló) kérdéseket, másrészt pedig segít abban, hogy a heti vagy napi bevásárlást úgy intézzük, hogy minden legyen otthon az aznapi vagy heti főzéshez. Ráadásul, ha tudjuk, mi lesz a menü, akkor egy este vagy akár hétvégén megfőzhetünk akár 2-3 napra is előre, így nem kell minden délutánt a konyhai robottal tölteni.





Vásárlás kényelmesen

Ha megterveztük a heti menüt, akkor a bevásárlás is sokkal egyszerűbb, mintha csak találomra rakosgatnánk a bevásárlókosarunkba mindent, ami megtetszik. Ráadásul, így elég, ha hétvégén elmegyünk egy nagyobb beszerző körútra – hiszen pontosan tudjuk, hogy mire lesz szükségünk egész héten – ezzel pedig rengeteg időt megspórolunk, hiszen nem kell naponta beugrani a közértbe ezért vagy azért. Sőt,akár házhoz is rendelhetjük a heti bevásárlást! Éljünk ezzel a lehetőséggel, mert bár a szállítási díjat ki kell fizetnünk, cserébe nincs órákig tartó nézelődés, cipekedés (bevásárlókocsiból a futószalagra, futószalagról vissza a bevásárlókocsiba, bevásárlókocsiból az autóba, autóból a lakásba) és főképp nincs elcsábulás, hiszen így sokkal tudatosabban fogunk vásárolni és nem teszünk a kosarunkba olyan tételeket, amelyeket csak a sorok között sétálgatva hirtelen meglátunk, megkívánunk és így meg is veszünk.

Spájzolás okosan

A fagyasztó és kamra a dolgozó nők legjobb barátja! Nagyban megkönnyítheti ugyanis az életünket, ha a mélyhűtőbe elteszünk néhány adagot a család kedvenc fogásaiból. Ezeket vészhelyzet esetén, vagy amikor tényleg nincs már idő, egyszerűen csak elővesszük, melegítjük, és már ehetünk is. Pontosan tudjuk, mi van bennük és se felesleges tartósítószereket, se ízfokozókat, se színezékeket nem tartalmaznak, mint a készételek általában.

Érdemes tehát úgy főzni, például hétvégén, hogy maradjon egy-egy adag a –fagyasztásra alkalmas – fogásokból. Ezeket műanyag dobozokban, felcímkézve tegyük el nyugodtan a nehezebb napokra. De csirkehúst és darált húst is mindig tartsunk a fagyasztóban, mert gyorsan finom vacsorát készíthetünk belőlük.

A spájzban szintén sorakoztassunk fel olyan alapanyagokat, amelyek megkönnyítik az életünket. Ilyen a kukorica-, borsó-, bab-, paradicsomkonzerv, ha szeretjük a halat, akkor tonhalkonzerv, rizs és tészta. Ezekből szintén nagyon gyorsan többféle étel is összedobható. Például paradicsomos-tonhalas-kukoricás ragu tésztával, kukoricakrém-leves, borsóleves, csilis bab, tavaszi rizses hús stb.

A dolgozó családanyák élete nem csak játék és mese! Rengeteg kihívással kell szembenézniük nap mint nap, de reméljük, hogy a fenti tanácsok alkalmazásával sikerül a konyhai feladatokat kicsit leegyszerűsíteniük.