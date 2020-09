A Feleségek luxuskivitelben sztárjának férje neves üzletemberek és befolyásos férfiak társaságában járt szórakozni, így volt olyan, amikor az orgiákat sem vetette meg. Természetesen Tünde ennek már a kapcsolatuk elején véget vetett.

„Kicsit naiv voltam az elején, amikor Árpáddal találkoztunk. Ki kellett golyóznom egy baráti kört" - kezdte mesélni Tünde.

„Nem tudom, miért ilyen idióták a férfiak, hogy elmenjenek együtt egy ilyen kanos bulira, és van olyan hülye, aki még fotókat is csinál erről. Ugyanazon a tekercsen volt, amin az első közös ciprusi nyaralásunknak a képei is rajta voltak, és én mentem el a fotókért. Ha tudnátok, kik voltak még azokon a képeken... Nagyon jól élnék azóta is ebből. A nőket nem lehetett látni annyira, mert nem olyan pozícióban voltak" - emlékezett vissza.