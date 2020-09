Alec Baldwin és felesége, Hilaria közösségi oldalukon jelentették be, milyen különleges nevet kapott legkisebb gyermekük.

Mint, ahogy megírtuk napvilágot látott Alec és Hilaria Baldwin ötödik közös gyermeke. A 62 éves színész 36 éves felesége kedden hozta világra negyedik kisfiukat, akit az örömhír bejelentése után meg is mutattak a követőknek. Most pedig azt is elárulták milyen nevet kapott a kislegény:

"Szeretnénk bemutatni nektek Eduardo Pau Lucas Baldwint. Szeptember 8-án, este 7:46-kor született 3,4 kilóval. A neve jelentése: a béke és a fény gazdag őre" - írta Hilaria a bejegyzéshez, aki színésszel már régóta szerette volna bővíteni családjukat.