Kylie Jenner legújabb fotója nemrég óta van kint a közösségi oldalán, de már most több mint 10 millióan kedvelték. Nem is csoda, hiszen a fiatal bombázó mellei épphogy nem esnek ki a pólójából. Ugyan nem látszik rajta, de Kylie nemrég töltötte be a 23. életévét: