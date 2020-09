Tisztázd magadban, mit szeretnél!

Mielőtt felregisztrálsz egy társkeresőre, nem árt, ha tudod, mit is vársz tőle. Egyéjszakás kalandot keresel? Laza randizgatás lenne a cél? Vagy életed párját szeretnéd megtalálni? Persze sosem tudhatjuk, hogy mi sül ki egy ismerkedésből, de sokkal egyszerűbb úgy elkezdeni, ha tisztázzátok, hogy nagyjából ki, mire vágyik, így hamar kiderül, van-e egyáltalán értelmi tovább folytatni a beszélgetést.

Csak őszintén!

Nem csak abban kell őszintének lenned, hogy milyen kapcsolatot keresel, az sem mindegy, mit közölsz magadról a profilodban. Ne azt írd le a bemutatkozó szövegben, amit szerinted hallani szeretnének, hanem azt, ami valóban igaz rád, és tényleg te vagy! Azt is nyíltan mondd ki, hogy milyen „elvárásaid" vannak a leendő partnereddel kapcsolatban. Hasznosabb ezeket megfogalmazni, mint egy idézetet kitenni. Így könnyebben megtalálod azt, aki a leginkább hozzád passzol.

Igenis fontos a fotó!

Kép nélkül nem valószínű, hogy sikeres lesz az online társkeresés, hiszen te is szereted látni, hogy kivel ismerkedsz, és valljuk be, először a fotó alapján döntünk egy ilyen platformon. Mondani sem kell, hogy nem érdemes agyonretusált, a valósággal köszönőviszonyban sem lévő képpel ismerkedni, hiszen te sem vágysz arra, hogy amikor a randin meglát a férfi, kiüljön az arcára a csalódottság. Kíméld meg magad a kudarcélményektől, és tegyél ki előnyös, de olyan fotót, amin valóban te vagy. Nem kell bikiniben pózolnod rajta, de érdemes lehet egészalakos képet is kiválasztanod, és lehetőség szerint egyedül legyél rajta. Fontos, hogy friss legyen a fotód, hiszen senki sem úgy néz ki, mint tíz évvel ezelőtt, ugye?

Mennyi idő után „szokás" találkozni?

Nincs arra konkrét szabály, hogy egy hét vagy egy hónap után illik-e találkozni. De itt is érdemes az arany középút elvét követni. Nem kell elkapkodni az első randit egy néhány mondatos beszélgetés után. Hasznos előbb megtudni a másikról pár alapvető információt, amelyek számodra fontosak, hiszen sokszor már ezekből kiderül, hogy nem is érdemes találkoznotok. Nem tanácsos túl sokáig sem húzni az időt a chateléssel, hiszen ilyenkor akaratlan is felruházhatjuk a másikat olyan tulajdonságokkal, amelyek talán csak a mi fejünkben léteznek, elképzeljük a tökéletes randit, a tökéletes férfival, mert úgy érezzük, már szinte ismerjük őt, ám ennek könnyen lehet csalódás a vége. A személyes találkozón derül ki ugyanis, hogy megvan-e a kémia, akkor tapasztaljuk meg, milyen a másik kisugárzása, az illata, a hangja. Ezek pedig elengedhetetlenek a vonzalom kialakuláshoz.

Ne add ki magad azonnal!

Neked kell érezned, hogy kivel és mennyi idő után szeretnél telefonszámot cserélni, esetleg bejelölni a másikat a Facebookon. Ha úgy gondolod, ez még korai, nyugodtan mondd meg az illetőnek, ne hagyd, hogy a másik „kierőszakolja" belőled ezeket a személyes információkat, melyeket te még nem szívesen osztasz meg magadról. Ha téged az megnyugtat, elég csak az első randi után számot cserélni, vagy Facebook-ismerősnek jelölni a másikat, amennyiben jól sikerült a találkozó.

Nem illik eltűnni.

Lehetséges, hogy már a chatelés során kiderül számodra, hogy nem álmaid lovagja pötyög a „túloldalon". Ilyenkor nem szép dolog szó nélkül eltűnni, és válaszra sem méltatni a másikat. Hidd el, ő is díjazni fogja, ha finoman közlöd vele, hogy szerinted nem egymást keresitek, ellentétben azzal, ha egyszerűen csak felszívódsz. Ugyanez igaz arra is, ha megvolt az első találkozó, és úgy érzed, nem lesztek egy pár. Tiszteld annyira a másikat, hogy őszinte vagy vele.

Ne sértődj meg!

Jobb, ha felkészülsz arra, hogy nem csak te fogsz másokat visszautasítani, hanem bizony előfordul majd, hogy te kapsz nemleges választ. Ez persze nyilván mindenkinek rosszul esik, pláne ha neked szimpatikus volt az illető, de próbálja meg továbblépni. Ne vedd magadra, ne sértődj meg, ne hord el a másikat mindennek. Egyszerűen nem ő az, akit keresel, szerencsére még sokan várnak arra, hogy megismerjenek, foglalkozz inkább velük!