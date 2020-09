Gianni Annoni hangján még mindig hallani, hogy két méterrel a föld felett jár, mióta megszületett a kisfiuk. Most pedig az is kiderült, hogy állja meg a helyét Zita anyaként.

Ahogy azt korábban megírtuk, szeptember első napjaiban megszületett Zita és Gianni kisfia, Gianfranco Máté. A sztármami egy tündéri, fotót tett közzé, amin jól látható, és azt is elárulta, hogy a kisfiú nevének jelentése "Isten ajándéka".

Azóta Gianni már egyszer mesélt egy-két részletet, de legfőképpen azt hangsúlyozta ki, mennyire elképesztően boldogok. Mostani friss nyilatkozatából is ugyanez derült ki:

"Olyan érzés, mintha kinyílt volna egy olyan része a szívemnek, amelyet eddig nem is ismertem. Ugyan még alig ismerjük, hiszen néhány napja érkezett meg hozzánk, de máris az életünket adnánk érte. Boldog vagyok, hogy a jóistentől megkaptuk ezt a lehetőséget. Gyönyörű, ahogy itt szuszog a nyakamon, hogy már látni, ahogy napról napra fejlődik, ahogy egyre jobban reagál a hangokra, ahogy már tudja, hogy adott mozdulatok után mi jön, és hogy a fürdésnél is jól viselkedik" - mondta a híres édesapa, aki azt is elárulta, hogyan birkózik meg Zita az anyai feladatokkal.

"Zita egyszerűen csodálatos, mert lehet, hogy fáradt a szeme, de olyan szerelemmel és türelemmel látja el a fiunkat, hogy az hihetetlen" - írta meg a Blikk.