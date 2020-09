Ahogy arról mi is beszámoltunk, Hódi Pamela is elkapta a koronavírust. Bár a sztáranyuka ízérzékelése és szaglása még nem tért vissza, ha minden jól megy, pár nap múlva elhagyhatja a karantént.

Természetesen ahhoz, hogy elhagyhassa otthonát, előbb két negatív tesztet kell produkálnia. Pamela erről írt közösségi oldalán, ahol egyébként folyamatosan beszámolt a koronavírus tüneteiről, és arról, hogy telnek napjai a karanténban.

Hú mennyivel szívesebben ücsörögnék most a parton vagy a vízben, mint itthon a kanapén vagy az ágyon. Ilyen helyzetben az ember mindent sokkal jobban szeretne, mindenre sokkal jobban vágyik mint amikor szabad is. Már csak pár nap és "szabad" leszek! Mondjuk ebben a mondatban a pár napot is macskakörömbe tehetettem volna. Fő az optimizmus.