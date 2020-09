A bor évezredek óta az egyik legkedveltebb alkoholos ital, amely végigkísérte az emberiség történetét. Lakomáknak és szertartásoknak épp úgy kelléke, mint ahogyan egy kellemes vacsorának is szinte elengedhetetlen főszereplője egy finom bor. Ám a szőlő ennél több kincset is rejteget...

Szőlő

A szőlő nem csak egy rendkívül finom gyümölcs, de számos pozitív élettani hatással is rendelkezik. Tápanyagokban és a szervezet számára is könnyen hasznosítható cukrokban gazdag, a héja, magja és olaja pedig antioxidánsokban és ásványi anyagokban is bővelkedik.Ősszel, az érett szőlőszemeket sok helyen még ma is szüreti mulatság keretén belül szedik le, majd ezt követően megkezdődik a szőlő metamorfózisa.

Must

A must a szőlőből közvetlenül kipréselt gyümölcslé, amelynek igen magas a tápanyagtartalma, hiszen a friss szőlőlén kívül tartalmazza a héj és a mag vízoldékony vegyületeit, tele van B-vitaminokkal, E-vitaminnal, Magnéziummal, Káliummal és K-vitaminnal valamint antioxidánsokkal. A must színe a szőlő héjának köszönhető, míg íze nagyban függ a benne található cukrok összetételétől és arányától. A kipréselt szőlőlevet általában ülepítik vagy szűrik, így szabadulva meg a mustban lévő szilárd anyagoktól. Ha a végső cél a must kinyerése és nem akarnak belőle murcit vagy bort készíteni, akkor pasztőrözéssel vagy kén-dioxid hozzáadásával állítják meg az erjedést és tartósítják. A mustot csak szigorú szabályok betartása mellett lehet cukrozni (amelyiket lehet!), hiszen a must valódi értékét a cukortartalom határozza meg, amelyet fokolóval mérnek és mustfokban fejeznek ki. Otthon fagyasztással tartósíthatjuk a szőlőlevet, ilyenkor öntsük a mustot jégkockatartóba és tegyük a mélyhűtőbe. Fogyasztás előtt nincs is más dolgunk mint pohárba tenni a megfelelő mennyiséget és megvárni, amíg kienged.

Murci

A murci kifejezést jóval kevesebben ismerik, mint a must és a bor szavakat, pedig pont ez az a köztes állapot, amikor a szőlő leve már nem must, de még nem is bor. Ebben a fázisban már megtörtént a must leszűrése, majd következik az erjedés, amely hűtés és tartósítás nélkül magától is beindul néhány órán belül. Az erjedésért az élesztőgombák felelősek, amelyek természetes módon a levegőből a földből vagy magáról a szőlőről kerülnek a mustba, de akár mesterséges úton is elősegíthető az erjedés. Minél magasabb hőmérsékleten tároljuk a mustot (18-20 Celsiusfok már elég), annál gyorsabban megy végbe a folyamat.

A murci tehát már egy erjedőfélben lévő, kissé zavaros, szénsavas ital, nagyon édes ízzel és mérsékelt alkoholtartalommal. A murcit voltaképpen nevezhetjük már akár újbornak is.



Bor

A murci továbberjesztésével szépen fokozatosan jön létre maga a bor. Az erjedés menetét a szakemberek általában naponta többször is ellenőrzik, nehogy a murci túlmelegedjen és hogy a cukortartalom szépen, fokozatosan csökkenjen. Itt végülis már az idő az úr, illetve az sem mindegy, hogy milyen bort készít a gazda.

A fehérbornál a kipréselt leszűrt mustot alacsony hőmérsékleten erjesztik, így ez a típus őrzi meg leginkább a szőlő eredeti zamatát.

Vörösbor esetén a leszedett kékszőlőt héjon erjesztik, ennek köszönheti a vörösbor a színét, hiszen az erjedés során kioldódnak a szőlőhájból a színanyagok.



Rosé készítésekor vörösbornak szánt szőlőtípust használnak, amelyet a fehérbornak szánt technológiával dolgoznak fel. Így a szőlőt rövid ideig héjon áztatják, majd az így kinyert mustot alacsony hőmérsékleten erjesztik.