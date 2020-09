Ahogy azt tegnap megírtuk, Dancing With The Stars címmel új műsort indít a TV2, a legutóbbi Sztárban sztár élő show-ban pedig végre felfedték azt is, hogy kik lesznek a műsorvezetők. A férfi erőt ez a híresség fogja képviselni, a női műsorvezető pedig Kiss Ramóna lesz, aki eddig az RTL Klub műsoraiban volt látható.

A csatornaváltás kapcsán felkerült egy poszt a sztáranyuka közösségi oldalára, amelyben részletesen kifejti, miért döntött így:

"Sziasztok!

Az életem munka szempontjából ismét egy hatalmas fordulóponthoz érkezett! Oly régóta vagytok Velem....17 éves voltam amikor Kalamár Tamásnak köszönhetően belecsöppentem a Barátok közt című sorozatba és Zsófi bőrébe bújhattam 16éven át! Annyi emlék, ismerős, barát, élmény, sírás, nevetés.... aztán éreztem, hogy valami feszít, nem találom a helyem és mennem kell tovább.... új kihívásokat keresve, új élményekkel gazdagodva. Így talált rám az X-Faktor és az Rtl Reggeli. Egy újabb kaland vette kezdetét: miközben életem legnagyobb kalandjába is belevágtam hisz édesanya és feleség lettem az elmúlt három év során.

Köszönöm az RTL Klubnak a lehetőségeket, amiket kaptam. Ha bármikor visszagondolok majd, mérhetetlen büszkeség tölt el, hogy az X-Faktor háziasszonya lehettem, hogy a Reggeli egyik műsorvezetőjeként ébreszthettem a nézőket és, hogy két kultikus sorozatban is szerepet kaptam.

Most pedig a tenni akarás, a dolgozni vágyás, a valami teljesen újnak a megalkotása győzedelmeskedett bennem és örömmel vágok neki az új csapattal a feladatnak. A TV2 műsorvezetőjeként folytatom az utam!

Tudom, hogy akik gyerekkorom óta követnek, látnak és megismertek, tudják rólam, hogy az én szívem mindig tiszta és ez most sincs másképp! Tartsatok velem a legújabb kalandomban is! A Dancing with the Stars műsorvezetőjeként pedig igyekszem elkápráztatni Titeket! Nagyon sok szeretettel és nagyon sok hálával millió csókot küldök Nektek!

Nemsokára találkozunk!

Lékai-Kiss Ramóna"