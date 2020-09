Tegnap megtörtént a várva várt bejelentés: a TV2 elárulta, hogy az új, nagyszabású showműsorában, a Dancing with the Starsban melyik világsztár fog szerepelni. A népszerű színésznő azóta már közösségi oldalán is bejelentkezett.

Ahogyan arról már korábban mi is beszámoltunk, tegnap kiderült, hogy a TV2 legújabb showműsora, a Dancing with the Stars egy igazi világsztárral is erősít, aki nem más, mint a Paula és Paulina című itthon is rettentően népszerű sorozat főszereplője, Gabriela Spanic.

A méltán híres színésznő a Sztárban sztár harmadik élő showjában történt bejelentés után rögtön közösségi oldalán is bejelentkezett, ahol táncpartnerét, Andrei Mangrát is bemutatta a rajongóknak.

„Helló, Magyarország! Három hét bujkálás után, hogy ne tudják itt vagyok szeretett városomban, Budapesten, ma este végre leleplezték ezt a csodálatos műsort, amiben részt veszek. Ő pedig itt a csodálatos táncpartnerem" – írta a színésznő.