A helyettesítők ezúttal egy élményparkban vállaltak munkát, ahol a tucatnyi állat – köztük a tehenek – gondozása is a feladatuk részét képezte. Nemcsak ellátták a teheneket, de fejés közben a tejet is megkóstólták az állat tőgyéből.

Újabb munkakörben próbálta ki magát Bárdosi Sándor és Növényi Norbert, akik egy élményparkban helyettesítettek legutóbb. A két jómadár örült a feladatnak, különösen Bárdosi, mikor meglátta, mivel is kezdődik a munkanap. „Finom, tartalmas étellel vártak minket, aminek nagyon örültem. Amikor így kezdődik valami, az rossz már nem lehet" – mondta az egykori élsportoló, aki kollégájával együtt ezután a park állatait, köztük a teheneket látta el. „Meg kellett őket etetni, itatni, friss szalmát készítettünk be. Aztán jött a fejés is, amiben mindketten zöldfülűek voltunk. Igaz manapság ezt már géppel végzik, de addig-addig mondogatták, hogy fejés előtt kóstoljuk meg a tejet, hogy végül így tettünk. Elég bizarr élmény volt, de szerencsére kifejezetten finom volt a tej" – mondta Növényi Norbert, akihez hasonlóan Bárdosi mindvégig tartott a nagytestű állatoktól. „Kifejezetten féltem, hogy megrúgnak, ahogy az is zavart, hogy a farkával össze vissza csapkodott mindegyik. Megkértem Norbit, hogy legalább abban segítsen, hogy a farkát megfogja annak, amelyiket meg kellett fejni. Persze reménykedtem abban, hogy megajándékozza Norbit egy kis tehénlepénnyel, de nem volt ekkora mákom" – tette hozzá Bárdosi, aki szintén megízlelte a friss tejet. „Nehezen vettem rá magam, de ha már Norbi is megkóstolta, gondoltam, ám legyen. Nem volt rossz, de így közvetlenül, nagyon fura volt tejet inni. Maradok inkább annál, hogy a kávémba teszem, inkább a dobozból" – mondta a Sláger TV-n látható A helyettesítők című műsorban Bárdosi Sándor.