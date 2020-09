Tavaly nyáron történt a tragédia, mikor Guszti és Margó unokájukkal, Rómeóval nyaralt Törökországban. Guszti testvére, Sándor váratlanul rosszul lett, azonnal kórházba szállították, ahonnan néhány vizsgálat elvégzése után hazaengedték. Később ismét rosszul lett, de a kórházban már nem tudtak segíteni rajta. A zenészt nagyon megrázta testvére halála, a mai napig nem sikerült feldolgoznia a tragédiát.

"Nagyon közel állt hozzám a testvérem, és hiába telt le a gyászév, még mindig gyászolom őt. Igen közel álltunk egymáshoz, és még mindig nagyon hiányzik! Akire emlékeznek, örökké él! – tartja a mondás, és valóban, a családi összejöveteleken úgy érezzük, hogy Sándor is velünk van. Sztorizgatunk, felelevenítjük a gyerekkori, és a már felnőtt tetteit. A másik testvéremmel, Babával rendszeresen beszélünk a szelleméhez. A családunk fiatal tagjai is tudják, ki volt a nagybátyjuk, mert nekik is mindig mesélünk róla. Arra persze vigyázunk, hogy a gyerekeket ne ijesszük meg a halál tényével, de az fontos, hogy ők is tovább vigyék Sándor bátyám emlékét! A karantén miatt nem tudtunk hetekig hazamenni Nagyecsedre, de amikor feloldották, megszerveztem egy családi lakomát, és ott, az asztal mellett ülve újra sztorizgathattunk az elhunyt bátyámról" - nyilatkozta a Blikknek Guszti.