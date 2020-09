A Tények népszerű műsorvezetője, Marsi Anikó hosszú idő után feláll a híradós asztaltól és a táncparketten próbálja ki magát a Dancing with the Stars – Mindenki táncol című műsorban. Bár a korábban elárulta, évek óta nem jár bulizni, ekképpen nem is értette, miért gondoltak rá, mint a show egyik szereplőjére, azonban elhatározta, hogy mégis kipróbálja magát. A műsor egyik világsztár versenyzőjéhez, Gabriella Spanichoz pedig különös kötődése van.