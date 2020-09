Utálatos dolog a mosogatás, főleg, ha egy jól sikerült vacsora után tornyosulnak a tányérok a konyhapulton. Legkésőbb másnap el kell őket mosogatni, eltörölgetni vagy megvárni míg megszáradnak és aztán elpakolni. Hacsak nem másoljuk le a finnek mosogatási techikáját.



A finn háztartások konyhája általában pici, így okos, praktikus megoldásokra törekszenek. Van egy speciális szekrényük, ami sztenderdnek számít már a konyháikban. Ezt a mosogató fölé szerelik fel, és polcok helyett edénycsöpögtető rácsokat szerelnek bele. Mosogatás közben a tiszta, és még vizes edényeket ide pakolják be. A víz így a mosogatóba csöpög, de aki ezt nem szeretné, az csúsztathat egy vízgyűjtő tálcát is a legalsó rács alá. Ha végeztünk, csak be kell csuknunk az ajtót, és rendben is van a konyha!