A Közel-Kelet egyes részein régóta használják a rózsavizet szinte gyógyszerként különböző betegségek kezelésére, de a szépségápolásban is is elengedhetetlen. Olyan szer, amit mindenkinek érdemes otthon tartania, mert számos előnnyel jár a mindennapi használata. Íme, a hatása.

Nyugtatja a bőrtA rózsavíz erős gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek segítenek enyhíteni a bőr irritációját. A benne található antioxidánsok pedig megvédik a bőr sejtjeit a károsodásoktól.

Enyhíti az öregedés jeleitA rózsavíz antibakteriális tulajdonságainak köszönhetően a pattanásokkal és a bőrpírral is felveszi a harcot. Emellett az öregedés jeleit is enyhíti: a finom ráncok és barázdák kisimításában is segít.

A fertőzések kezelésében is segítMivel erős antiszeptikus hatással is rendelkezik, ezért a különböző fertőzések kezelésére is alkalmas lehet a rózsavíz. Az antibakteriális tulajdonságával együtt a sebek és hegek kezelésében is használható, elősegíti a gyorsabb gyógyulást.

Kiváló az emésztési problémák ellenA rózsavíz kortyolgatása hozzájárulhat a puffadás és a gyomorrontás tüneteinek csökkentéséhez. Hashajtóként is alkalmazható, elősegíti a széklet fellazítását és a bélmozgások fokozását.

Hangulatjavító hatása vanA rózsavíz gőzének belélegzése a hangulatunkra is jó hatással lehet. Ismert, hogy erős antidepresszáns és szorongásellenes tulajdonságokkal rendelkezik. Kutatások szerint a rózsaszirom kivonata ellazíthatja a központi idegrendszert, de a demenciábanés Alzheimer-kórban szenvedők állapotát is javíthatja.

A fejfájás leküzdésében is segítA rózsavíz stresszoldó hatása miatt a fejfájás és a migrén kezelésében is alkalmazható. A rózsavízzel átitatott kendőt a homlokunkra téve elérhetjük a fájdalom megszünését, vagy enyhülését.