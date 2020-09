Salma Hayek 54 évesen is elképesztően szexi, és most megmutatta, hogy neki még a zöld haj is nagyon jól áll.

Salma Hayek időről időre szexi képekkel örvendezteti meg a férfi rajongókat, de a nők is odavannak azért, hogy a természetesen gyönyörű színésznő milyen elképesztően néz ki még 54 évesen is. Korábban láthattuk bikiniben, és szexistennőként pózolva is, most pedig azt mutatta meg, hogy neki még a zöld haj is nagyszerűen áll: ezzel ünnepelte a mexikói függetlenség napját.