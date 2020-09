Bea asszony a Bréking című műsorban mesélt arról, hogy nem túl rúzsás a családi viszony a Gáspár családban. A veszekedés és viszály még évekkel ezelőtt kezdődött, a feleség elmesélte mi volt a konfliktus forrása.

"Mi kezdetektől fogva szinte egy udvarban lakunk Győző szüleivel. Én a számukra mumus voltam és vagyok ma is. Mióta az anyósom meghalt, talán kevésbé, most már csak a sógornőm utál. A Zsolti felesége ki nem állhat. Az apósom kedvelne, ha engednék neki.Az anyósom akart csinálni mindent, amikor szültem. Ő akart fürdetni, dajkálni. Aztán, ha jött az én anyukám, csak pislogott, nem nyúlhatott semmihez, majd ki is tessékelték azzal, hogy »Mit keresel itt?« Ott álltam egy császármetszéssel az elő szülésnél, s azt mondtam: Na jó, akkor egyik sem fürdet, én fogok!" - mesélte Bea.

Azóta Bea és Győzi gyerekei felnőttek, de Bea és sógornője azóta sem szívesen áll szóba egymással, ha mégis, akkor annak hangos szóváltás a vége. A Bors információi szerint ennek hatására Zsolti komoly döntést hozott a család életében: falat emelt a két ház közé.

"Mi lefektettük a szabályokat, hogy mi az egészséges távolság az após, a sógorék és köztünk. Sosem volt például kulcsunk egymáshoz, sem az anyósoméknak hozzánk, sem nekünk hozzájuk. Most már egyébként van egy fal a telken. Zsolti építette. Amikor elkészült, megkérdeztem, hogy nem tervez-e rá egy kiskaput, ha mégis át akarunk menni. Mire azt felelte: Nem! Ha valaki át akar jönni hozzánk, akkor jöjjön körbe. Kész. Ennyi" - mesélte az asszony, aki szerint már egy éve nem áll szóba egymással a két család.

A Bors megkereste Győzőt, aki reagált a Bea által elmondottakra.

"Minden szó igaz, amit Bea asszony a műsorban elmondott. Egy éve egy szót sem váltottunk már a testvéremmel. Hiába a roma tradíciók, nálunk itt már régen nincs szó családról" - mondta Győzi.

Zsoltit is felkeresték a történtekkel kapcsolatban, ő tagadja, hogy bármi konfliktus lenne a két család között.

"Amit Győző mond, azért őt kell számon kérni. Szerintem semmilyen probléma nincs a családok között."