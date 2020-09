Király Linda pár nappal ezelőtt jelentette be, hogy több ismert emberhez hasonlóan, ő is elkapta a koronavírust, ezért három héttel ezelőtt karanténba is vonult. Bár állapotáról sokáig nem beszélt, legutóbbi ellenőrző tesztjei is negatívak lettek, így a tegnapi nap folyamán egy élő videóüzenetben számolt be arról, hogy érzi magát most.