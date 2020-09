Köllő Babett ruháit legalább annyira várják a Sztárban sztár nézői, mint a produkciókat. Ezúttal is extrém darabba bújt!

Köllő Babett ismét extrém ruhában zsűrizett a Sztárban sztár című műsorban, habár olyan megosztó öltözéket, mint amilyen az első adásban volt rajta, talán már nem tud viselni. A színésznő ezúttal egy rózsaszín szettben véleményezte a produkciókat, és ugyan most mindenét takarta a ruha, egyesek így is találtak rajta kifogásolnivalót. "Borzalom az a masni" - írta egy kommentelő. Többnyire viszont nagyon tetszett az embereknek ez a szerelés, hiszen figyelemfelkeltő, de nagyon vagány is. Sokaknak vált kedvencévé ez az összeállítás.