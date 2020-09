Miley Cyrus mostanság még önmagához képest is nagyon bátor lett. Az egykori Hannah Montana is korábban is posztolt érdekes fotókat, például olyat, amelyen csak egy fekete áttetsző anyag takarja a melleit, ám mostmár ennél is bevállalósabb. Posztolt egy videót ugyanis, amelyben félmeztelenül vonaglik jobbra-balra.

Most pedig egy újabb gyöngyszemet villantott: vörös, szatén ágyneműk között terpeszt dekoltált fehérneműjében, és olyan arcot vág, mint egy eszelős.