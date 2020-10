A francia nők mindig is híresek voltak kifinomult ízlésükről. Veleszületett tulajdonságuk, hogy megjelenésük tökéletes. Ilyen Inès de la Fressange is, aki az anyatejjel szívta magába a stílusérzéket. A 63 éves francia divatikon az elegáns párizsi nő mintapéldája. Inès a Vogue-nak adott interjújában elárulta, hogyan tud egy hétköznapi nő is francia eleganciát csempészni a gardróbjába. Szerinte ennek semmi köze a varázslathoz, a génekhez és a vastag pénztárcához. A megfelelő alapismereteknek és alapdaraboknak köszönhetően lesz olyan a megjelenés, ami harmóniát sugároz.

"Egy fehér vagy egy fekete selyemblúz mindig időtlen, kell egy jól szabott blézer vagy dzseki, egy jó farmer, egy szép cipő egy jó szerető" - mondta a lapnak.

A legnagyobb stílusbakinak egyébként azt tartja, ha valaki feliratos ruhdarabokat visel, hogy megmutassa, milyen drága az, ami éppen rajta van. Inès gardróbjának két meghatározó darabja van: egy tengerészkék blézer és egy fehér farmer.

A sorok között olvasva tehát kijelenthetjük, a kevesebb mindig több. Ha eddig ragaszkodtál a sok kiegészítőkhöz, vagy vad mintákat és színeket kombináltál egymással, akkor ideje "francia szemmel" nézni a divatra.