Ha szeretnéd folyamatosan tisztán tartani az otthonodat, de elkerülnéd a vegyszerek használatát, akkor ez a cikkünk neked szól. Összegyűjtöttünk néhány házilag is elkészíthető, olcsó és természetes tisztító- és fertőtlenítőszert, amivel még a koronavírus ellen is felveheted a harcot.

Nem csak a drága, bolti vegyszerekkel fertőtlenítheted és tarthatod tisztán otthonodat. Létezik néhány, szinte minden háztartásban megtalálható csodaszer, ami egy kis ötletességgel a lakás minden zugában bevethető.

Ecetes permet

Az ecetből mindig érdemes plusz egy flakonnal tartani otthon, olcsó és sokáig eláll. Arról nem is beszélve, hogy nem csak savanyításra, de fertőlenítésre is kiválóan alkalmas. Ablaktisztításhoz, vízkőtlenítéshez, wc-fertőtlenítéshez egyránt használhatod az ecetet. Készíthetsz belőle permetet is, amit bármilyen felületen bátran használhatsz. Vegyél egy tiszta flakont, aminek permetfeje van. Öntsd fel tiszta vízzel és adj hozzá két kupak ecetet. Ha makacsabb szennyeződésnél szeretnéd használni, mehet bele több ecet is. Finoman rázd össze, majd fújd rá a kezelni kívánt felülere.

Teafa olaj

A teafa olaj az egyik legerősebb és leghatásosabb fertőtlenítő hatású olaj. Felhasználása pedig végtelen. A levegőt is tisztíthatod vele, ha diffúzorba csepegteted, de szivacsra cseppentve bármilyen felületet megszabadít a kórokozóktól. Ha vizes permetbe teszed, nagyobb felületeket is bártan felrtőtleníthetsz vele, akár a fürdőben, akár a konyhában. Penész ellen is hatásos, de mosás közben, az öblítőhöz adagolva tökéletesen fertőtleníti és tisztítja a ruhákat.

Citrom

A friss citrom egy igazi csodaszer. Nem csak tisztít és fertőtlenít, de szagtalanításra is használhatod. Fél citrommal fényesre súrolhatod a mosdókagylót és a kényes, krómozott mosogatót is. Hűtőbe rakva friss illatot fog árasztani, megsemmisítve a szagokat. Ha a felmosóvízbe szódabikarbónát és friss citromlevet adagolsz, csillogóvá és tisztává varázsolhatod a padlót.

A citrom illóolaja kiváló légfertőtlenítő, leginkább a cseppfertőzéssel terjedő betegségek idején érdemes diffúzorba cseppenteni belőle. Koronavírus idején ajánlott a napi használata.

Szódabikarbóna

A szintén minden háztartásban megtalálható szódabikarbóna tökéletesen tisztítja a bútorok felületeit, fertőtleníti a matracokat, de a gyerekjátékok fertőtlenítésére és a hűtő szagtalanítására is kiválóan alkalmas természetes szer.

Ha egy liter kézmeleg vízhez négy evőkanál szódabikarbónát keversz, tökéletes általános tisztítószert kaphatsz, amivel minden felületet tisztíthatsz és fertőtleníthetsz.

Vodka-permet

Tudtad, hogy a vodka nem csak a kedvünk élénkítésére szolgál? Vízzel és egy kevés ecettel elegytíve tökéletes fertőtlenítő-és tisztítószer lehet. Zsírtalanít, fényesít és frissíti a textíliákat is.