A Nyerő Párosban a sztárok ezúttal azt a feladatot kapták, hogy egy.egy féltve őrzött párkapcsolati titkukról kellett lerántaniuk a leplet, amit papírra leírva kellett megvallaniuk.

Dér Heni és kedvese elmesélték, hogy négy hónappal ezelőtt elveszítették kisbabájukat.

"Négy hónappal ezelőtt elveszítettünk egy kisbabát, akit annyira vártunk. Azért mertük most ezt leírni, mert egymást támogatjuk és segítjük is ebben a nehéz időszakban. És abban is bízunk, hogy hamarosan újra átéljük a csodát és végig is csináljuk együtt" - állt a papírra vetett vallomásban.

"Amikor ez a dolog történt velünk, akkor nekünk nem nagyon volt idő ezt feldolgozni. Nem volt időnk kibeszélni sem, azt sem tudtuk, erre most hogy lehet felkészülni. Nyilván sodródtunk az árral, a helyzettel és próbáltuk egymást nyugtatni(...)A hetedik hétben kiderült, hogy a baba rossz helyen fejlődik, hogy ez egy méhen kívüli terhesség és egyszercsak összeestem otthon és azonnal műteni kellett, és Gergő asszisztált végig" - mesélte könnyek között az énekesnő, aki már nagyon régóta szeretne kisbbaát, csak az ideális partnert nem találta hozzá.