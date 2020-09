Az ózdi származású Bata Adrienn nyáron töltötte be a harmincadik életévét, még most is rendkívül fiatal, előtte áll az élet. A Barbee néven éneklő szőke tini egy csapásra sztár lett 2009-ben, és éveken át nem csak a slágerlistákon, de a díjátadókon is tarolt. A kislányból igazi érett nő lett.

Legutóbb pedig Instagram-oldalán posztolt egy bikinis fotót, a rajongók legnagyobb örömére: