Sex, Lies and Dirty Money By The World's Powerful Elite címmel megjelenő mű a világ legbefolyásosabb embereinek piszkos, de legfőképpen titkos ügyeit tárja fel - írja a The Sun.

Az egyik fejezet főhőse pedig András herceg lesz, aki eddig is a királyi család egyik feketebárányának tituláltak, ám mi lesz még ezek után. Erzsébet királynő fia komoly szexbotrányba keveredett, miszerint ő is látogatást tett Jeffrey Epstein szexgyárában, ahol köztudottan nem csak nagykorú lányok nyújtottak szexuális szolgáltatásokat a jómódú férfiaknak.

A kanadai újságíró, Ian Halperin pedig remek munkát végzett, hiszen csütörtökön megjelenő könyvében olyan nőket is sikerült szóra bírnia, akik meglehetősen közeli kapcsolatot ápoltak a herceggel.