A babákat és a kisgyereket sok minden érheti akár a négy fal között is, ki sem kell lépnünk ehhez az otthonunkból. Láz, kisebb zúzódások, horzsolások, vérzés, égési sebek, rovarcsípés és még hosszan sorolhatnánk, mi mindennel kell szembenézni kisgyerekes szülőként. Elég, ha egy pillanatra elfordulunk és máris kész a baj, mi pedig ott állunk a síró gyerek felett, s azon jár az eszünk, mit is kéne tenni? Az állapot vagy sérülés jellegétől és súlyosságától függően persze a saját ijedelmünkön kell legelőször úrrá lennünk, majd következhet a kis beteg ellátása, amelyhez nélkülözhetetlen egy jól felszerelt elsősegély doboz.





Mit tartalmazzon az otthoni elsősegélykészlet

Gyógyszerek

Az otthoni alapfelszerelés egyik fontos eleme a fájdalom- és a lázcsillapító. Bár a legújabb állásfoglalások szerint a lázat csillapítani csak indokolt esetben ajánlatos, azért nem árt, ha tartunk otthon a gyermek korának megfelelő, ilyen típusú gyógyszert. A fájdalomcsillapító pedig a fogak előtörésekor, de nagyobbaknál akár fejfájás esetén is jól jöhet.

A gyógyszeres dobozban nem árt, ha tartunk gyermekek számára kifejlesztett orrcseppet vagy orrsprayt is, ez ugyanis kész áldás lehet, ha a náthás időszakban a bedugult orr miatt nem alszik a kicsi éjszaka.

Gyerekeknél gyakran előfordul, hogy hányingerük van, esetleg hánynak is, ilyen esetekben jó, ha kéznél vannak a hányás- és hányingercsökkentő, amikor pedig már kijött, aminek ki kellett jönnie, akkor egy rehidratációs készítmény segíthet a kiszáradás megelőzésében.



Kötszerek

Tipegőkortól felfelé a családi elsősegélycsomagnak mindig tartalmaznia kell elég ragtapaszt, különféle méretben, típusban és persze mintában.

A gézpólya, steril lap, mull lap, a kiterjedtebb sebek ellátásánál elengedhetetlen, ez szintén nagyobb gyerekeknél lehet fontos, egy esés, égési sérülés vagy vágott seb esetén.





Egyéb

Szintén alapkelléke kell, hogy legyen a kisgyerekes háztartásnak

lázmérő

fertőtlenítő oldat vagy spray

csipesz

zselés jégakku

égési sérülésekre kifejlesztett spray

orrszívó

üres fecskendő (seb kimosásához vagy akár gyógyszer beadásához egészen kis korban)

Jó ha van

körömvirágkenőcs (sebre, rovarcsípésre, ekcémára is jó)

aloe vera gél

antihisztamin (allergia esetén)

inhaláló/porlasztó gép (nátha, arcüreggyulladás kezelésére)

Az elsősegélycsomagot érdemes félévente átnézni és megbizonyosodni róla, hogy a benne található gyógyszerek szavatossága nem járt-e még le, valamint ilyenkor érdemes a már fogyóban lévő tételeket pótolni, nehogy akkor ne legyen kéznél valami, amikor pont szükség lenne rá.