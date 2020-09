A 32 éves Anthony Loffredo kinézete semmire nem hasnolít, annyi testmódosítást végeztek már el rajta. A férfi szinte teljes teste ki van tetoválva, ezen felül kettévágatta nyelvét, levágatta az orrát és a füleit is. Saját bevallása szerint fekete földönkívülivé akart válni, egyesek szerint azonban szörnyszülött lett.

Természetesen implantátumok is kerültek a fejébe, hogy még kevsébé hasonlítson korábbi önmagára. A férfi büszke arra, ahogy kinéz, ez volt minden álma, és évek kellettek ahhoz, hogy ezt elérje. Olyan veszélyes módosításokra is vállalkozott, mint a szemgolyó tetoválása. Köztudott, hogy ettől akár meg is vakulhat az ember, de ez nem tántorította el a francia férfit céljától. Orra levágatásáért Barcelonáig utazott, ugyanis az országában tiltotta a törvény a műtétet - írja a The Sun.