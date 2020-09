Az 56 éves színésznő nagy hátránnyal indul majd a Dancing with the Stars műsorában.

Détár Enikő színésznőt többször műtotték a térde miatt, ezért 2017-ben úgy döntött, hogy búcsút mond a Macskák című táncos musicalnek. Enikő a TV2 Dancing with the Stars műsorában is hatalmas látránnyal indul a műtott térdei miatt.

"Elképesztő belekóstolni a társastáncba, hiszen főiskolás koromban egyik pillanatról a másikra csöppentem bele a táncos szerepekbe. Sokan mondták, hogy néha könnyelműen, bemelegítés nélkül táncoltam végig előadásokat, mentem le spárgába vagy dobáltam a virgácsaimat, például a Macskákban is, amit bizony megsínylett a lábam. Nem fordultam el végleg a színpadi tánctól, de ilyen szintű megterhelést már nem vállalok. El kellett fogadnom az idő múlását, ám a tánc öröméről nem szerettem volna lemondani, így kellő odafigyeléssel és bemelegítéssel megúszhatom sérülés nélkül" – mesélte a Borsnak Enikő.