Japán a világ egyik legmegfoghatatlanabb, legkülönlegesebb ázsiai országa. Az itt élő emberek több tízezer éves kultúrája még mindig erőteljesen jelen van a mindennapi életben. Fegyelmezettségben, tisztaságban és precizitásban nincs párjuk a világon. Építészeti csodáikat évente több millió túrista látogatja meg. Ez az ország azonban nem csak a különleges kultúrájáról, építészeti remekműveiről híres, hanem extrém és európai fejjel olykor felfoghatatlan talámányairól is - legyen az gasztronómia, háztartási eszköz, lakóhely, viselkedés, ennyi extremitással sehol máshol nem találkozunk. Ezekből csemegéztünk most!

Gésa

A gésa tradicionális, japán szórakoztató művész, aki kiemelten jártas a művészetekben, úgy mint a zenélés, teázás, tánc. Az első női gésák a 17. században jelentek, a feladatuk a szórakoztatás volt. Megjelenésüket államilag szabályozták, kimonójuk, hajviseletük és sminkjük a mai napig egyedülálló a világon. A gésák szolgáltatásai kizárólag a japán arisztokraták számára volt elérhető. A gésákat már gyerekkorukban, 6 éves 6 hónapos 6 napos korukban kezték el tanítani, hosszú éveken át.

Gésának lenni hatalmas megtiszteltetés volt. A második világhárorú alatt, az álgésák megjelenésével megváltozott a megítélésük, manapság már csak 1000 körüli a hivatásos gésák száma, ők Kiotóban és Oszakában élnek. Velük leginkább nívós éttermekben, teaházakban találkozhatnak. Annak, aki igazi gésát szeretne látni, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Egy estét együtt tölteni egy gésával, minimum ezer dollárba kerülhet - minél idősebb egy gésa, annál drágább a szolgáltatása. Fontos megjegyezni, hogy a gésák nem örömlányok, nem lehet tőlük pénzért szexulási szolgáltatásokat kérni.

Kapszulahotelek

Európai ember száma felfoghatatlan látvány és élmény is egyben a Japánban kedvelt kapszulahotel. Ez egy 2X1 méteres,műanyag kapszula, amihez közös fürdő és internet elérhetőség tartozik. Az ilyen jellegű alvóalkalmatosságok a '70-es évek végén bukkantak fel, fő céljuk az olcsóság és a helytakarékosság volt. Ezekeben a hotelekben valóban egy kapszulában töltöd az éjszakát.

Fekete hamburger

Kuro Taisho és a Kuro Shogun jellegű burger ma már Európában is egyre több helyen található, ám mindez Japánból indult. A buci színét bambusz szénnel színezik, a szószt pedig a tintahal tintájával. A hús, a buci és a szósz is mind koromfekete - a látvány igen bizarr, de akik kóstolták azt mondják, hogy ízében hasonlít a normális burgerekhez.

Automaták

Japánban szinte mindenhez találsz automatát. Míg itthon az óvszer automata különlegességnek számít, addig ez Japánban egy megszokott dolog. Fagyit, üdítőt, játékot, mindenféle kész ételt, szexuális segédeszközöket, még használt bugyit is vásárolhatsz automatákban.

Különleges, zenélő wc-k

Japánban szinte mindenhol különleges wc-kkel könnyíthetünk magunkon. Zenélnek, villognak, automatikusan fel-és lecsukódnak és papír használata nélkül, vízzel oldják meg a tisztítást is. Ha nem tudsz japánul, nehéz dolgod lehet, ugyanis angolul nincs hozzá használati utasítás. Az ezerféle gomb közül nehéz kiválasztani a nekünk fontosat.

Love hotel

Bizony Japánban a szerelmesek intim együttlétének is van külön tere. Mivel a japán otthonok igen vékony falakkal vannak ellátva, helytakarékosság miatt sokan, akár több generáció is együtt él, így a szerelmesek zavartalan együttlétéhez alakultak ki a hetvenes évek végén az ún. love hotelek, ahol az intmitásra vágyók csak egymással foglalkozhatnak. Létezik néhány órás, de több napos szolgáltatás is. Rendkívül diszkrét a hely, ugyanis a rendszámot letakarják az ottlét alatt, a hotelt pedig a garázsszintől lehet megközelíteni. A szobák minden igényt kielégítenek, hatalmas ágyakkal, tv-vel és internettel is ellátottak.

Közös esernyő használat

Talán az egyik legérdekesebb dolog, amivel Japánban találkozhatunk, az a közös esernyő használat. Minden étterem, bolt előtt található esernyő tartó, amiben esernyők vannak. Ezek az eszközök eső esetén bárki számára eléhertőek. Ha esik, a hely elhagyása után bármelyiket magunkkal vihetjük, majd amikor már nem használjuk őket, egy másik tárolóba elhelyezzük. Ezeket az esernyőket nem viszik haza, nem lopják el és nem teszik tönkre. Ilyen közös esernyőkkel és tárolókkal tele van a város.