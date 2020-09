„Vannak pillanatok, amikor ülök az autómban, és azon kapom magam, ugyanaz a gyerek vagyok, aki elindult a Vajdaságból és rácsodálkozom a világra, és arra, amit elértem" – kezdte Magdi a Best magazinnak, majd hozzátette, hogy sokszor eszébe jut az, amikor még kiságyában feküdt és édesanyja ráparancsolt, hogy mondjon el egy Miatyánkot. Azóta pedig bármikor stresszesebb helyzetbe kerül vagy biztonságot szeretne ugyanezt teszi.

„Ha hazaérek, csak annyi a különbség, hogy pár napa félreteszem a koncertes táskát. Otthon csak a fellépőruhát veszem le, de az álarcot nem kell, mert az nincs. Tudom, hogy nem vagyok tökéletes, sokszor viselkedem türelmetlenül. Igazság szerint állandóan vágtáznék, bár újra és újra rájövök, hogy jó, ha időnként meghúzom a gyeplőt"

Magdi ezek mellett pedig nagyon szeret jótékonykodni, hiszen rendkívül erős benne a segítő erő, ősi női energiákból táplálkozik. Amikor a Megasztár idején Budapestre került, hónapokig depressziós volt. Akkor látott életében először kukázó embert és nélkülözést. Annyira meghatotta, hogy elhatározta, amint lehetősége lesz rá: segít.

„ A pályám elején nekem is segítettek, most pedig én segítek másokat. Az univerzum ezt megjegyzi, és előbb vagy utóbb visszaadja a pozitív energiákat. Akit megszeretek, azt a szívembe zárom, az mindennap eszembe jut, olyan szinten kapcsolódik hozzám, hogy a részemmé válik. Ezért is vallom azt, hogy túl sok barátja nem lehet az embernek" – ugyanis ezzel kapcsolatban átélt már hatalmas csalódást is.

„Egyre inkább azt érzem, nem akarok már újabb embereket beengedni az életembe, mert azoktól venném el az időt, akiknek már helye van a szívemben. Volt olyan barátom, akit azért veszítettem el, mert híres lettem. Meg kellett értenem, miért történik ez. De a fontos barátok szerencsére megmaradtak"