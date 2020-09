Bangó Margit nem titkolja, mennyire tart a koronavírustól, ugyanis ő nemcsak korából adódóan veszélyeztetett, de betegségei miatt is.

A Kossuth-díjas művész már a boltba is fél elmenni, hiszen tudja, hogy a vírus bárhol jelen lehet. Bangó Margitnak különösen nehéz ez az időszak, ugyanis imád emberek között lenni, azonban az utóbbi időben elkerüli az ilyen helyzeteket.

Bevallom, félek ettől a fránya járványtól! Éppen ezért nagyon szigorúan betartom az óvintézkedéseket, maszkot hordok, figyelek a rendszeres kézmosásra. Az elmúlt időben sokszor voltam beteg, illetve én már abba a korba léptem, hogy veszélyeztetettnek számítok a vírust illetően. Mindent megteszek, hogy sem a szeretteim, sem pedig én ne betegedjek meg– kezdte a Borsnak a Kossuth-díjas előadóművész.

"Már visszafogtam magam, csupán a közértbe megyek el, de rá kellett jönnöm, hogy ott sem vagyok biztonságban, hiszen aki velem találkozik, az ölel, csókol. ezzel nem is lenne semmi baj, mert én is csókos típus vagyok, de a járvány miatt muszáj most elkerülnöm ezeket a helyzeteket"

-folytatta Bangó Margit, aki azt fontolgatja, hogy családjával együtt önkéntes karanténba vonul.