Emlékszel arra a részre a Szex és New Yorkból, amikor Carrie pasija, Berger szembesíti Mirandát a csúf igazsággal, miszerint a randipartnere egyszerűen azért nem keresi, mert nem jött be neki. Sajnos bárkivel előfordulhat, hogy megtetszik neki egy pasi, csakhogy az érzés nem kölcsönös. Ha alaposan figyelsz, amikor vele vagy, ennek árulkodó jelei is vannak. Ha ebből többet is tapasztalsz, jobb ha felkészíted magad rá, nem valószínű, hogy keresni fog később. Ilyenkor nem szabad elkeseredni, egyszerűen nem őt kerested, lépj tovább, jöhet a következő randi!

Íme a jelek, hogy nem ő lesz az Igazi.

Kerüli a szemkontaktust.

Nem igazán néz a szemedbe beszélgetés közben, helyette inkább a távolba réved. Ha olykor el is kapod a tekintetét, nem látsz benne semmilyen érzelmet, és gyorsan máshová néz. Bizony ha ez a helyzet, sajnos nem valószínű, hogy ebből szerelem lesz. Akinek igazán tetszel, az minél tovább igyekszik tartani a szemkontaktust, kitágul a pupillája, és olykor felhúzza a szemöldökét. Noha megeshet, hogy eleinte zavarban van az illető, és ezért kapkodja el a tekintetét, de biztosan látni fogod, ha erről van szó.

Előkerül a telefon.

Ugye mondanunk sem kell, hogy alapból tapintatlanságnak számít, ha állandóan a telefonját nézegeti, üzenget, vagy akár felhív valakit egy randi közben. Persze előfordulhat, hogy le kell bonyolítania egy sürgős hívást, de ha folyamatosan a kezében van a mobilja, nem valószínű, hogy felkeltetted az érdeklődését.

Elárulja a testbeszéde.

Ha keresztbe tett karokkal ül, akkor a testbeszéde bizony arról árulkodik, hogy nem igazán nyitott felég. Ha oldalra is fordul kissé, nem egyenesen szembe veled, sajnos nem valószínű, hogy össze fogtok jönni.

Nem mosolyog.

Ha egyáltalán nem húzódik mosolyra a szája az nem jelent túl sok jót. Nem lehet folyamatosan nevetni, de ha tetszik valaki, akinek a társaságában vagyunk, akaratlanul és elmosolyodunk olykor. Illetve a férfiak csábításának a része, hogy mindent megtesznek, hogy szórakoztassák a nőt, és jó hangulatban teljen az este, ehhez elkerülhetetlen a nevetés.

Nem érdeklődik irántad.

Ugye belőled is természetesen jön, hogy érdekel az a férfi, aki tetszik neked, és mindent meg akarsz róla tudni. Ez a férfiaknál is így működik. Ha azt érzed, nem is akar megismerni, nem kérdez tőled semmit, sőt csak magáról mesél, jobb ha továbbállsz.

Megbámul más nőket.

Ha veled van és más nőket is látványosan megnéz, ahogy elhaladnak mellettetek, akkor nem lesz köztetek nagy a szerelem. Amennyiben egy férfinek bejössz, nem fogja megnézni a többi nőt úgy, hogy te is lásd már az első találkozások alkalmával. Ha mégiscsak tetszel neki mindezek ellenére is, nem biztos, hogy ő a neked való, hiszen ez hihetetlenül illetlen.