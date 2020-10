David Hasselhoff (68) - Mitch BuchannonA színészt a mai napig leginkább Mitch Buchannon szerepével azonosítják. A Bawatch-on kívül még a Knight Riderben volt kiemelkedőnek mondható alakítása Michael Knight-ként. Míg a '90-es években nők millió rajongtak érte, sajnos később már inkább paródia lett belőle. A sorozat után zenei karrierbe kezdett, ám énekesként közel sem ért el akkora sikereket, mint "vízimentőként". Időközben megnősült, és két lánya született. Az utóbbi években alkoholproblémája miatt került be leginkább a sajtóba, és felesége is elhagyta. Ám mára szerencsére összeszedte magát lányának és fiatal barátnőjének, Hayley Roberts-nek köszönhetően.

Erika Eleniak (51) - Shauni McClainKislányként szerepelt az E.T., a földönkívüliben, de a Baywatch jelentette az igazi sikert számára, 20 évesen kapta meg a szerepet. Shauni a „szomszédlány" típusú karaktert hozta a sorozatban, a dögös, de cuki és kedves fiatal nő egy csapásra a férfiak kedvence lett. Ugyan csak két évet játszott a Baywatch-ban, de így is emlékezetes alakítás volt. Azóta nem találták meg nagyobb szerepek, pedig pont azért hagyta ott a sorozatot, mert komolyabb alkotásokban szeretett volna bizonyítani. Az Úszó erőd című Steven Seagal-filmben azért volt egy emlékezetes jelenete, amikor is egy tortából bújt elő, és szexi táncot lejtett. Azóta született egy kislánya, és ma gyerekeknek oktat színészkedést.

Pamela Anderson (53) - C.J. ParkerKétségkívül a legnépszerűbb Baywatch-lány, rajta úgy állt a piros fürdőruha, mintha ráöntötték volna. Ha Pamela Anderson neve elhangzik, mindenki a szexi úszódresszben látja őt maga előtt. Pamelát ugyan a sorozat után is megtalálták néhány sorozatszereppel, de inkább Playboy címlaplányként, modellként és ikonként élte tovább életét. Botrányos szerelmi életétől sokszor volt hangos a sajtó, különösen a Tommy Lee-vel való kapcsolata mondható viharosnak, akitől két fia is született. Összesen ötször ment férjhez, legutóbb idén, a neves producerhez, Jon Peters-hez, akitől 12 nap után elvált.

Alexandra Paul (57) - Stephanie HoldenA kifejezetten sportos testalkatú színésznő szintén a Baywatch-ban hozta élete legnagyobb alakítását, ezenkívül kisebb mellékszerepekkel büszkélkedhet. Bár ő valószínűleg az igazi sikert inkább a sportban méri, ugyanis versenyszerűen triatlonozik. Ezen kívül vegán életmódot folytat, és a környezetvédelem nagy élharcosa. Gyereke nem született, de évek óta boldog házasságban él.

David Charvet (48) - Matt BrodyMíg Mitch az idősebb, sármos pasi szerepét töltötte be, Matt volt a fiatal, jóképű huszonéves fiú a Baywatchban. Természetesen érte is bolondultak a lányok. A sorozat után a Melrose Place-ben kapott szerepet, majd ő is zenei karrierbe kezdett Franciaországban. Néhány turné és nagylemez után visszatért az Egyesült Államokba, és megnősült, két gyereke született. A mai napig a zenével foglalkozik, de már inkább a háttérben szorgoskodik.

Jeremy Jackson (39) - Hobie BuchannonMindössze tízévesen került a sorozatba a színész, ő alakította Mitch fiát. Sajnos a siker rossz irányba vitte el a fiatal sztárt, csúnyán rászokott a drogokra, 19 éves volt csak amikor le is tartóztatták. Emiatt is kellett távoznia a sorozatból. Azóta szinte botrányt botárnyra halmoz, a kábítószerek mellett mentális betegségekkel, depresszióval küzd. 2015-ben ismét letartóztatták, mert megszúrt egy férfit, majd két évre rá egy nővel tette ugyanezt. Volt felesége pedig azzal vádolta, hogy bántalmazta és többször megpróbálta megfojtani, de sosem került bíróságra az ügy. Filmes karrierje így persze nem igazán lendült fel, inkább valóságshow-kban kapott szerepeket.

Yasmine Bleeth (52) - Caroline HoldenSzintén nagyon hamar a férfiak kedvence lett a formás idomokkal megáldott, orosz származású színésznő, akkoriban ő is valóságos szexszimbólumnak számított. Sajnos ma már csak árnyéka régi önmagának, mondhatni ő van a legrosszabb formában a Bawatch-sztárok közül. Sajnos ő is rászokott a drogokra a hirtelen jött hírnév miatt. Yasmine-t a rendőrség is elkapta, kábítószerbirtoklás miatt meg is büntették. Az elvonón ismerte meg férjét, Paul Cerritót, akivel 17 éve él boldog házasságban, és úgy tűnik, mára mindkettőjüknek sikerült leszokni. A színésznőt kisebb szerepek megtalálták, láthattuk többek között a Titánok és a Nash Bridges sorozatokban.