Az esős őszi délutánokon és estéken nincs is jobb, mint egy kis mozizás otthon. Egy gőzölgő kakaó, egy pohár vörösbor, egy pokróc, egy jó film és némi nasi, ez lehet a tökéletes program, ha kint beköszönt a hűvös idő. De mit majszoljunk, hogy azért valamelyest egészséges és finom is legyen a bekészített rágcsa? Íme, 2 gyors, egyszerű és finom alternatíva.

A mártogatóst mindenki szereti, ám nem kell tortillát vagy chipset tunkolnunk ahhoz, hogy hódoljunk ennek a gasztronómiai élvezetnek, mert bizony a káros és hizlaló rágcsák helyett akadnak egészséges alternatívák is, amelyeket különféle kencékbe, szószokba meríthetünk. Vágjunk vékony hasábokra például sárgarépát, kígyóuborkát vagy mossunk meg egy nagy csomag szárzellert és már kezdődhet is a kalandozás az ízek birodalmába. S, hogy mibe mártogassuk ezeket az finomságokat? Lássunk 2 egészséges, mégis tökéletes dipet.

Avokádókrém

Ezt a krémet hívhatnánk guacamolénak is, ám mivel ez simább textúrájú lesz, mint ez eredeti mexikói változat és jóval kevesebb hozzávalóval dolgozunk, maradjunk inkább a szimpla avokádókrém megnevezésnél. Az avokádó egyébként egy igazi „superfood"! Annak ellenére, hogy a kalóriatartalma nem csekély és sok benne a zsír, mégis a legegészségesebb ételek közé tartozik, ugyanis tele van omega-3 zsírsavval, antioxidánsokkal, A-,B-,C-, E-vitaminnal, jót tesz a bőrnek, csökkenti a koleszterinszintet és még sorolhatnánk, de nem tesszük, a lényeg, hogy nem csak finom, de bizony jóval egészségesebb is, mint bármelyik moziban kapható, gyári mártogatós.



Hozzávalók:

2 érett avokádó

1 gerezd fokhagyma

1 teáskanál citromlé (friss citromból)

ízlés szerint só, bors

Elkészítés: az avokádót hosszában félbevágjuk, a magját kiszedjük, a krémes húst kikanalazzuk, majd a többi hozzávalóval együtt botmixerrel pürésítjük, és már mártogathatunk is.

TIPP: Aki nem ragaszkodik az extra egészséges változathoz, az adhat hozzá 2 evőkanál tejfölt és némi majonézt is. Így jóval selymesebb lesz a krémünk, viszont kalóriadúsabb is.



PadlizsánkrémA padlizsán szintén tápanyagokban gazdag, ugyanakkor – az avokádóval ellentétben – energiában szegény alapanyag. 100 g padlizsán 113 kJ, amelyből mindössze 0,2 g a zsír, így a belőle készült mártogatóst azok is bátran fogyaszthatják, akik nagyon ügyelnek a napi kalóriabevitelre. Tele van C-vitaminban, pantoténsavban, folsavban valamint remek magnézium- és kalciumforrás is.



Hozzávalók

1 padlizsán

1-2 gerezd fokhagyma vagy 1 kis lilahagyma apróra vágva

1-2 evőkanál olívaolaj

ízlés szerint só, bors

Elkészítés

A padlizsánt megmossuk, megtöröljük, villával megszurkáljuk és a 200 °C-ra előmelegített sütőben, néha megforgatva addig sütjük, amíg megpuhul. Ha elkészült, kivesszük és hagyjuk hűlni, majd felhasítjuk és kikaparjuk a krémes belsejét. A padlizsánhúshoz hozzáadjuk az áttört fokhagymát vagy az apróra vágott lilahagymát, az olívaolajat, a sót és a borsot, majd jól elkeverjük. Ha igazán krémes dipet szeretnénk, használjunk botmixert az elkészítéséhez, és ha a kalóriákat sem számolgatjuk, akkor ehhez is adhatunk 2 evőkanál tejfölt és egy kis majonézt.

TIPP: Aki nem szeretne a padlizsán sütésével bajlódni, az vehet kész, megsütött padlizsánhúst is. Ezeket üveges változatban lehet kapni a nagyobb áruházakban és akad olyan verzió is, amelybe a padlizsánon, fokhagymán, kis eceten és són kívül semmi mást nem tesznek, így igazán egészséges, ráadásul kellemesen füstös az íze is.