A fél országra figyelmeztetést adtak ki, zivatar, felhőszakadás és akár jégeső is jöhet

A hét elején a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint kétrészre szakad az ország. Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és eleinte csak nyugaton, hétfő estefelé már a középső tájakon is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, nyugaton viharossá fokozódik. ÉNy-on 25, DK-en 35 fok is lehet.

Zivatar, felhőszakadás és akár még jégeső is előfordulhat hétfőn

Forrás: Shutterstock

Citromsárga figyelmeztetés van érvényben a közelgő zivatar miatt

Hétfőre virradóan a nyugati, északnyugati határ térségében már előfordulhat egy-egy zivatar. A nap folyamán nyugat felől tovább növekszik a zivatarhajlam, kezdetben a Dunántúlon, majd az északi, északkeleti határvidéken is kialakulhatnak zivatarok. Késő délután, este az Alföldre is átterjedhetnek a zivatarok, várhatóan fokozatosan csökkenő számosságban. Környezetükben intenzív csapadékhullás (ált. 10-20 mm, a Dunántúlon felhőszakadás, >25-30 mm), viharos (~60-75 km/h) széllökés, illetve kisebb szemű jégeső előfordulhat - számolt be róla a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Noprofit Zrt. Az alábbi térképen láthatjátok, hogy mely vármegyékben kell a csapadéktól tartanunk:

Az alábbi vármegyékre adtak ki citromsárga figyelmeztetést hétfő éjfélig

Fotó: Met.hu

Kedden a napsütés mellett magasra törnek a gomolyok, és főleg a Dunától keletre fordulnak elő záporok, zivatarok. Az északnyugati szél délutánig erős marad. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdától kezdve már szerencsére újra elbúcsúzhatunk a csapadéktól.