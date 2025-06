Nicola Peltz a legújabb posztjával megforgatta a kést David Beckham szívében

Az elmúlt hétvége több esemény miatt is emlékezetes marad a Beckham család számára. Egyrészt a brit királyi család a Trooping the Colour után hivatalosan is lovaggá nevezte ki David Beckhamet, ezt követően pedig vasárnap Apák napja volt. A jeles napon minden gyermeke felköszöntötte az ex-focistát, kivéve a legidősebb fia Brooklyn Beckham, aki szándékosan még csak egy posztot sem szentelt az édesapjának. Ezzel szemben a fiatalember felesége Nicola Peltz kirakott egy fotót az Instagram-oldalára, amelyben szeretetteljes üzenetet küldött a saját édesapjának Nelson Peltznek.

Nicola Peltz felköszöntötte a saját apukáját Apák napján, Brooklyn Beckham szándékosan kihagyta ezt

Forrás: AFP

A Mirror beszámolója szerint a bejegyzés létrejötte egyértelmű üzenet volt a Beckham-Peltz házaspártól: a lány családját válaszották, és csak annak a tagjaival akarják tartani a kapcsolatot a jövőben. Ezt támassza alá az is, hogy David Beckham lovaggá ütését sem kommentálták, és nem is gratuláltak a férfi kitüntetéséhez.

Nicola Peltz érzelemdús bejegyzést küldött az édesapjának

Boldog apák napját a világ legnagyobszerűbb apukájának! Annyira szerencsés vagyok, hogy a lányod lehetek! Jobban szeretlek, mint azt valaha el tudnád képzelni. Köszönöm, hogy mindig állandó támaszom voltál. Szavakkal ki sem tudom fejezni, hogy mennyire szeretlek!

- írta Instagram-sztorijában a lány. Nicola 24 óráig elérhető bejegyzéseit ide kattintva tudjátok megtekinteni.