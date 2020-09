A gyönyörű színésznő, Amanda Seyfried és a férje, Thomas Sadoski óvja a nyilvánosságtól családját, most mégis kivételt tettek második gyermekük születésénél és megosztottak egy fotót a gyönyörű kisfiúról.

A színészpárosnak Amanda Seyfriednek és Thomas Sadovskinak megszületett a második gyermeke, akiről meglepő módon megosztottak egy nagyon cuki fotót.

A házaspár nagyon óvja magánéletét a nyilvánosságtól, 3 éves kislányáról sem mutatnak fotót és nem is engedik őt lefotózni. Most nem ok nélkül tettek kivételt, nemrég született kisfiúk fotóját jótékony cél osztották meg a nagy közönséggel.

A fotót az INARA alapítvány oldalán tették közzé, a szervezet olyan gyerekek számára nyújt alapvető segítséget, akik háború sújtotta helyen, konfliktus közepén születtek. A pár elmondta, hogy mióta kislányuk, Nina megszületett nagyon fontossá vált, hogy segítő kezet nyújtsanak azoknak az ártatlan gyerekeknek, akik szörnyű körülmények között nevelkednek. Kisfiúk megszületése még egyértelműbbé tette számukra, hogy a szervezet támogatása elengedhetetlen része az életüknek.