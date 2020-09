Az már nem titok többé, hogy Curtis és felesége, Kriszti válnak. A sztárpár év eleje óta van külön, a végső "nemet" Kriszti mondta ki, egy ismerősük azt is tudni véli, hogy miért tette . Ám kapcsolatok jó maradt, elsősorban közös fiuk miatt.

Doni nem rég múlt egy éves, szülei pedig mindent megtesznek azért, hogy a kisfiú a lehető legtöbbet kapjon édesanyjából és édesapjából is. Curtis imádja a fiát, és sokat van vele. Most is egy ilyen alkalommal készült ez a fotó, amin apa és fia édesen mosolyognak.