Kandász Andi pontosan tudja, hogy mekkora veszélyt jelent otthonában a két lakást összekötő lépcső, aminek tetetjéről három évvel ezelőtt már egy szerencsétlen mozdulat következtében leesett. Azóta fokozottan ügyelt arra, hogy ne forduljon még egyszer elő ez a baleset, a napokban azonban mégis megtörtént az ijesztő zuhanás.

"Három éve már megcsúsztam a lépcső tetején és nagyon durván megütöttem a derekamat, miután egész a lépcsősor aljáig zuhantam. Érdekes, hogy akkor sikerült olyan „szerencsésen" esnem, hogy helyreugrott a korábban folyton fájó derekam, vagyis miután a zúzódás elmúlt, megszűnt a fájdalom és nem is tért vissza. Nos, most nem sikerült ilyen jól a dolog..." - számolt be a Ripostnak a műsorvezető.

Most viszont nem úszta meg sérülésmentesen Andi az esést.

"Pár napja késő este értünk haza a Balatonról és miután kipakoltunk, úgy döntöttem, hogy felmosom a lépcsőházat, hogy reggel friss illat fogadjon minket, amikor kilépünk a lakásból. Talán fáradt voltam, ezért nem figyeltem eléggé, minden esetre sikerült mezítláb megcsúsznom a legfelső lépcsőfokon. Érdekes, hogy ilyenkor mennyire lelassul az idő. Átgondoltam, hogy meg kell fordulnom zuhanás közben, hogy ne a fejem csattanjon a lépcsőn. Fogalmam sincs hogyan, de ez sikerült és még a korlátot is el tudtam kapni. Ennek ellenére iszonyatos erővel csapódtam a lépcsőszegélynek a bordáimmal"- mesélte az Ázsia Expressz 2 versenyzője, aki másnap reggel már érezte, hogy nagy a baj és be kell mennie a kórházba.

"Ébredés után azonban már érezte, hogy minden mozdulat fájdalommal jár és rájött, hogy segítség nélkül a mozgás is nehezére esik. Így végül férje elvitte őt a balesetire, ahol alapos vizsgálatnak vetették alá. „Pillanatok alatt elvégeztek minden szükséges vizsgálatot. Mellkasröntgent és ultrahangot csináltak és szerencsére „csak" zúzódást találtak és begyulladt a csonthártya, ami a durva fájdalomért felelős" - zárta le Andi, aki a csúnya baleset miatt nem állította le műsorának forgatását.