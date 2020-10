Az irtó szexi és dögös orosz modell, Lily Ermak kedvec időtöltése az utazás, imád felfedezni új tájakat, kultúrákat a világban. Jelenleg a koronavírus korlátozza a lehetőségeit, de addig sem unatkozik a szőke szépség, többféle sportot is űz, többek között focizik és jógázik is, ezzel tölti most a szabadidejét.

A Moszkvában tartozkódó modell legújabb Instagramra feltöltött fotóján csak úgy ragyog, a rajongók többsége azonban csak Lily mellbimbójára képes fókuszálni, ami majdnem átszúrja a modell felsőjét.